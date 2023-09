W nocy 15 lipca na terenie Krakowa doszło do wypadku, o którym mówiła cała Polska. Prowadzący żółty renault megane syn Sylwii Peretti stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł w poślizg, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej, następnie dachował i rozbił się na Bulwarze Czerwieńskim. Na miejscu zginęli Patryk P. oraz trzech innych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Zaraz po tragedii do mediów trafiło nagranie z monitoringu, na którym widać zdarzenie. Kamery zarejestrowały także pieszego, który próbował przejść przez ulicę w niedozwolonym miejscu. To on najprawdopodobniej był ostatnim świadkiem, który widział auto na chwilę przed katastrofą. Krakowska prokuratura podała nowe informacje w sprawie przechodnia. Śledczy przez miesiąc szukali świadka wypadku syna Sylwii Peretti. Są nowe ustalenia Pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy się, że odnaleziono świadka wypadku syna Sylwii Peretti . Policja przez miesiąc próbowała ustalić tożsamość pieszego, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu pod mostem Dębnickim w Krakowie. Niewiele brakowało, a mężczyzna sam zostałby poszkodowany w trakcie koszmarnego zdarzenia drogowego. Śledczy nie ujawnili jego personaliów. Przekazano jedynie, że "jest to osoba pochodząca z kraju spoza Unii Europejskiej" . Zobacz także: Co się dzieje z Sylwią Peretti? "Nie ma dnia, aby Sylwia nie odwiedzała grobu syna" We wtorek 12 września Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał "Faktowi", że "w sprawie przesłuchania pieszego w związku z wypadkiem na moście Dębnickim 15 lipca udało się ustalić nowe okoliczności" . Prokurator podał szczegóły. - Ustalono już termin i uzyskano zgodę na przesłuchanie ww. osoby. Nie uzyskano w toku śledztwa wszystkich opinii biegłych — poinformował "Fakt" Mariusz Boroń....