Książę Harry twierdzi, że rodzina królewska szykanowała Meghan, bo była zazdrosna! Nie uwierzycie, o co!

Jak można było się spodziewać wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego u Oprah Winfrey wzbudził sporo kontrowersji, a słynna para, która właśnie spodziewa się przyjścia na świat swojego drugiego dziecka, otworzyła puszkę Pandory. Podczas dwugodzinnej rozmowy poruszono wiele kwestii, które nie zawsze stawiały rodzinę królewską w najlepszym świetle - zazdrość wobec Meghan, jej myśli samobójcze, czy rasizm. Jak się okazuje, część widzów jest dosłownie wściekła na słowa nie tylko Meghan, ale i Harry'ego, którzy po emisji nagarnia znaleźli się w ogniu krytyki. Niektórzy domagają się nawet, by zostały odebrane in wszelkie tytuły.

Podczas jednego z najbardziej wyczekiwanych wywiadów, na jaw wyszło wiele kwestii, które do tej pory były skutecznie trzymane w tajemnicy. Meghan Markle przyznała, że kiedy była w piątym miesiącu ciąży, zmagała się z myślami samobójczymi, ujawniono również, że zanim Archie przyszedł na świat, rodzina królewska nie kryła swoich obaw dotyczących koloru skóry dziecka. Harry przyznał również, kiedy jego żona zaczęła być inaczej traktowana przez jego bliskich.

Jak się okazuje, choć z początku rodzina królewska przyjęła Meghan o znacznie lepiej, niż Harry się spodziewał, jej popularność zamiast zostać doceniona, spowodowała, że jego bliscy zaczęli się od niej odwracać. Sam książę Harry przyznał, że jego żona jest "jednym z największych skarbów", jakiego jego rodzina mogłaby sobie życzyć. Innego zdania są jednak widzowie. Po emisji wywiadu na małżeństwo wylała się fala krytyki, a Meghan została określona toksyczną manipulantką. Swojego oburzenia nie krył też znany brytyjski dziennikarz Pierce Morgan:

Niektórzy z internautów stwierdzili nawet, że po tym co zrobili królowa powinna pozbawić Harry'ego i Meghan tytułów:

Niektóre komentarze uderzały bezpośrednio w Meghan Markle, a widzowie zarzucili jej kłamstwa, a także nazwanie rodziny królewskiej rasistami. Negatywne opinie pojawiały się tylko na Twitterze, ale również na jednym z największych serwisów w Wielkiej Brytanii.

Nikt nie ma wątpliwości, że wywiad będzie miał wpływ na rodzinę królewską. Tylko jaki? W sieci pojawiły się również komentarze, że dzięki słowom Meghan Markle, która przyznała, że Królowa zawsze była dla niej najmilszą osobą, ludzie zaczęli patrzeć na monarchinię zupełnie inaczej i stawiać ją w zupełnie lepszym świetle.

Zobacz także: Meghan Markle w wywiadzie dla Oprah Winfrey: "Mój syn nie jest księciem przez rasizm rodziny królewskiej"

Wywiad z Meghan Markle i księciem Harrym po polsku można zobaczyć już dziś, w poniedziałek 8 marca o godzinie 20:30 na antenie TVN24.

Kiedy w nocy z niedzieli na poniedziałek wyemitowano wywiad z Meghan Markle i księciem Harrym u Oprah, niektórzy z widzów nie kryli swojego oburzenia. W internecie pojawiło się wiele negatywnych komentarzy i opinie, że powinny zostać odebrane im tytuły i wszelkie korzyści, jakie z nich płyną.

W mocnych tweetach swoje zdanie wygłosił również znany, brytyjski dziennikarz Pierce Morgan. "Powiedzmy sobie jasno: książę Harry i jego żona właśnie spędzili dwie godziny na niszczeniu wszystkiego, co reprezentuje Królowa i nad czym tak ciężko pracowała, jednocześnie udając, że ją wspierają. I zrobili to, gdy jej 99-letni mąż Philip jest poważnie chory w szpitalu. To godne pogardy" - skomentował w jednym z nich.

Let’s be clear: Prince Harry and his wife just spent two hours trashing everything the Queen stands for & has worked so hard to maintain, whilst pretending to support her.

And they did it while her 99yr-old husband Philip is seriously ill in hospital.

It’s contemptible. pic.twitter.com/W8dBoNI7d8