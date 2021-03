Księżna Kate doprowadziła Meghan Markle do łez! Żona księcia Harry'ego w wywiadzie dla Oprah Winfrey po raz pierwszy zdementowała medialne plotki i zdradziła, że tuż przed jej ślubem płakała przez Kate. Okazuje się, że to właśnie przez sytuację, do której doszło tuż przed uroczystością zmieniły się jej relacje z całą rodziną królewską. Sprawdźcie, co dokładnie powiedziała Meghan Markle. Jej słowa szokują!

Meghan Markle o kłótni z księżną Kate w wywiadzie u Oprah Winfrey

Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego, którzy zdecydowali się opowiedzieć o życiu w królewskiej rodzinie już za nami. Na wywiad z książęcą parą czekał chyba cały świat, ale chyba nikt nie spodziewał się, że Meghan opowie przed kamerami o bardzo trudnych chwilach, kiedy chciała odebrać sobie życie. Żona księcia Harry'ego po raz pierwszy zdradziła, że będąc w pierwszej ciąży chciała popełnić samobójstwo, ale nikt z pałacu nie chciał jej pomóc. Meghan Markle nie ukrywała, że źle się czuła w rodzinie królewskiej, która nigdy nie chciała stanąć w jej obronie kiedy była atakowana przez media. Żona Harry'ego zdementowała również plotki, że to ona tuż przed swoim ślubem doprowadziła księżną Kate do łez. Media już po ceremonii donosiły, że podczas przymiarek Meghan nie była zadowolona z sukienki księżniczki Charlotte, a to miało doprowadzić Kate do łez. Teraz okazuje się, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej i to Meghan płakała przez księżną Kate!

Kilka dni przed uroczystością była zdenerwowana. Chodziło o sukienki dziewczynek, które niosły kwiaty. Rozpłakałam się, byłam zraniona. A potem pomyślałam w kontekście wszystkiego, co działo się naokoło nadchodzącego wesela, że nie ma sensu nie postępować tak, jak oni wszyscy chcieli- wyznała przed kamerami.

Meghan Markle przyznała, że nie chce źle mówić o Kate ponieważ później przeprosiła ją za wszystko. Żona księcia Harry'ego ma jednak żal do rodziny królewskiej, że nie stanęła w jej obronie kiedy media pisały, że to ona sprawiła przykrość Kate.

Przeprosiła, przysłała mi kwiaty. To nie fair, żeby mówić o tym teraz, ponieważ Kate powiedziała "przepraszam" i jej wybaczyłam (...). Cała królewska instytucja wiedziała, że to, co mówiła prasa, nie było prawdą- mówiła Meghan Markle.

Oprah Winfrey podczas wywiadu zwróciła również uwagę, że kiedy Kate w czasie ciąży trzymała dłonie na ciążowym brzuszku wszystkie media komentowały, że są to czułe gesty, jednak kiedy to samo w czasie ciąży robiła Meghan media atakowały ją, że przesadza. Jak odniosła się do tego Meghan?

W pewnym momencie trzeba się pośmiać, bo to po prostu śmieszne- skomentowała krótko Meghan.

Oglądaliście wywiad z Harrym i Meghan?

Zobacz także: Meghan Markle i Harry w szokującym wywiadzie z Oprah zdradzili płeć drugiego dziecka!

Meghan Markle i książę Harry udzielili wywiadu w którym opowiedzieli o życiu w rodzinie królewskiej.

East News

Meghan opowiedziała o konflikcie z księżną Kate.