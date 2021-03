Wywiad Meghan Markle u Oprah Winfrey: "Chciałam się zabić w 5. miesiącu ciąży"

"Miałam myśli samobójcze i nikt z rodziny królewskiej nie chciał mi pomóc" - zdradziła Meghan Markle w wywiadzie u Oprah Winfrey. Dlaczego myślała o śmierci? Meghan jasno wskazuje - to przez rodzinę królewską i brytyjską prasę. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego u Oprah Winfrey przyniósł mnóstwo oskarżeń pod adresem brytyjskiego dworu - tego zreszta wszyscy się spodziewali. W ostatnim czasie była to jedna z najbardziej wyczekiwanych rozmów na całym świecie. Nikt nie miał wątpliwości, że wraz z nim światło dzienne ujrzą kulisy życia w rodzinie królewskiej, które mogą przynieść Koronie wiele problemów. Mało kto podejrzewał jednak, że Meghan Markle zdobędzie się na aż tak osobiste wyznanie. Żona księcia Harry'ego przyznała, że kiedy była w piątym miesiącu ciąży, chciała popełnić samobójstwo.

Podczas niezwykle intymnego wywiadu u Oprah Winfrey, Meghan Markle przedstawiła wstrząsającą wersję swojego życia w rodzinie królewskiej, która choć z początki miło ją przyjęła, później, postanowiła ją "uciszyć". Z łzami w oczach i łamiącym się głosem, żona księcia Harry'ego opisała jeden z najtrudniejszych momentów w jej życiu, kiedy to walczyła z myślami samobójczymi.

Wiedziałem, że jeśli tego nie powiem, to zrobię to. Po prostu nie chciałem już dłużej żyć. I to była bardzo jasna, prawdziwa i przerażająca ciągła myśl. Miałam samobójcze myśli. Wydawało mi się, że to rozwiązałoby wszystko dla wszystkich - powiedziała.