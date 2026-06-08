Sylwia Szostak znów znalazła się w centrum zainteresowania, bo coraz odważniej odsłania kulisy swojej nowej relacji. Po majowym występie w programie „Mówię Wam” Mateusza Hładkiego na antenie TVN7, gdzie potwierdziła, że jest zakochana, teraz przeniosła tę historię do mediów społecznościowych. Tym razem poszła o krok dalej i ujawniła wizerunek ukochanego.

Sylwia Szostak jest zakochana

W połowie maja Sylwia Szostak ogłosiła, że jest zakochana. To właśnie wtedy w programie "Mówię Wam" poinformowała, że jest w szczęśliwym związku.

Jestem w relacji nowej, która się bardzo dobrze rozwija, która idzie w bardzo dobrym kierunku i na razie nie chcę niczego zapeszać ani pompować tego wielkimi słowami. mówiła w rozmowie z Mateuszem Hładkim w programie ''Mówię Wam''.

Od tamtej pory Sylwia Szostak publikowała w sieci wspólne zdjecia z ukochanym, ale do tej pory nie pokazywała jego twarzy. Teraz to się zmieniło.

Sylwia Szostak pochwaliła się nowym partnerem

Nowe kadry pojawiły się przy okazji wspólnego wyjazdu nad morze. Widać na nich spokojny, codzienny klimat: czas spędzony razem i wspólny odpoczynek. Na niektórych zdjęciach Sylwia Szostak postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazać swojego ukochanego. Już nie ukrywa wzierunku swojej miłości.

Fani od razu zareagowali i ruszyli z komentarzami. Internauci cieszą się szczęściem Sylwii Szostak.

W oczach widać wszystko

Przepiękni ludzie. Bardzo pasujecie do siebie wizualnie piszą fani.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia. Widać, że Sylwia Szostak odnalazła swoje szczęście. Myślicie, że wkrótce zakochani pochwalą się kolejnymi wspólnymi kadrami?

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