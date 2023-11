Premier Mateusz Morawiecki na Twitterze poinformował, że Tomasz Komenda, który spędził 18 lat w więzieniu za niewinność, otrzyma do państwa rentę specjalną:

Wszyscy zastanawiali się, jaka to będzie kwota. Do tej informacji dotarł PAP, który skontaktował się również z mamą Tomasza, panią Teresą:

Renta, której przyznanie zapowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki, to będzie dla Tomka wielki zastrzyk finansowy; dzięki niej będzie mógł choćby wyjechać do sanatorium. To nie są pieniądze dla nas, ale dla Tomka. On z tego będzie na pewno bardzo zadowolony - przekonuje.