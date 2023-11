Esmeralda dzięki wypadkowi zrozumiała, że trzeba doceniać każdą chwilę życia.

Widocznie mam nadal misje do spełnienia na ziemi .. Dziękuje .???? pamietajmy aby doceniać każdy moment

Jej obserwatorzy zauważyli jednak, że Godlewska zbyt szybko wstawiła foty do sieci po wypadku:

Nie bylo tak tragicznie skoro pomyślałaś o tym aby wyjąć telefon i zdjecia porobic. Zdrowia zycze

Wspolczuje szczerze, ale dla mnie jest to troche dziwne skoro otarla sie o smierc i zaraz potem nagrywa na instagram to dla mnie to jest chore, ze w takiej sytuacji ona od razu mysli o tym zeby wstawic zdj na insta.

Nic do Ciebie nie mam ale kurcze... daruj sobie to parcie na szkło. Piszesz ze ledwo uszlas z zyciem a zaraz po wypadku co robisz? Nagrywasz snapa. Trochę słabo. - piszą internauci (pis. oryginalna).