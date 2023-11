Reklama

"Kogel Mogel 3" dopiero wchodzi do kin, a w sieci już pojawiła się wycięta scena! Opublikowała ją na swoim Instagramie Anna Mucha. Jeśli ją zobaczycie, to domyślicie się, dlaczego nie zobaczymy jej w filmie - wówczas nie mogliby go oglądać widzowie poniżej 18 roku życia! Jest naprawdę gorąca :)

Kogel Mogel 3 - wycięta scena

Anna Mucha w "Koglu Moglu 3" zagrała seksowną urzędniczkę Bożenę, której w oko wpadł przystojny Marcin Zawada (Nikodem Rozbicki). Na tyle, że Bożena przymyka oko na jego nie do końca legalną działalność! Niestety, syn Kasi, po tym jak poznał córkę Wolańskich (Ola Hamkało), przestał interesować się urzędniczką. Co wydarzy się dalej? O tym przekonacie się idąc na do kina.

Tymczasem Anna na swoim Instagramie pokazała scenę, która nie pojawiła się w filmie! A chodzi o gorący fragment, gdzie Mucha rozbiera się i tańczy dla Marcina. Tańczy w dość specyficzny, bardzo erotyczny sposób :) Sami zobaczcie, w jaki!

Producenci dobrze zrobili, że wyrzucili tą scenę? Opinie na pewno będą podzielone!

Anna Mucha na premierze Kogla Mogla 3 wyglądała bardzo seksownie!

