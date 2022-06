Wstrząsające wyznanie Alicji Szemplińskiej! Padła ofiarą molestowania 

Już wiemy, kto będzie nas reprezentował w Konkursie Eurowizji 2020 ! Do Rotterdamu pojedzie Alicja Szemplińska , która wygrała wielki finał "Szansy na sukces"! Trójka finalistów zaśpiewała w niedzielę po dwie piosenki - eurowizyjny przebój z poprzednich lat, oraz własną piosenkę przygotowaną specjalnie na Konkurs Eurowizji. O tym, kto pojedzie, zdecydowała suma głosów jury i głosów widzów. Pierwsze było głosowanie widzów "Szansy na sukces" . A ci trzecie miejsce przyznali Kasi Dereń, drugie - Albertowi cernemu. Pierwsza po głosowaniu widzów była więc Alicja Szemplińska. Głosy jurorów? Trzecie miejsce zdobyła Kasia Dereń, drugie Albert. Zwycięzcą została więc Alicja. I to ona pojedzie na Eurowizję! Zobacz także: Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję 2020? Jaka jest prywatnie? Alicja Szemplińska wygrała "Szansę na sukces" Alicja Szemplińska wygrała wcześniej odcinek "Szansy" z hitami Eurowizji. Zaśpiewała wówczas piosenkę "To nie ja…", z którą Edyta Górniak zdobyła drugie miejsce na konkursie. To ogromny zaszczyt, że mogę tu być. Jestem w przewspaniałym gronie. To ogromne emocje, ogromne szczęście. I moywacja, by pokazać się jak najlepiej. By godnie reprezentować nasz kraj - mówiła Alicja przed niedzielnym występem. W programie, oprócz rodziny, towarzyszył jej Alek Baron, trener z "The Voice of Poland" , który wygrała przed dwoma miesiącami! Na pierwszy ogień Szemplińska zaśpiewała eurowizyjny hit Loreen „Euphoria”. Druga była piosenka własna. Jest to bardzo ważna dla mnie piosenka. Poświęciłam na nią bardzo dużo czasu. Jestem zaszczycona, że mogę ją zaśpiewać - mówiła Alicja....