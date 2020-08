Ona w Polsce, mąż w Czechach... czy to oznacza, że małżeństwo Haliny Mlynkovej przechodzi kryzys?

Na początku pandemii wróciła do Polski, zamieszkała w swoim starym mieszkaniu na warszawskim Mokotowie bez męża, tylko z synem Piotrem. Zaraz po tym Halina Mlynkova zaczęła odnawiać kontakty towarzyskie i zawodowe – kilka razy zagrała na scenie, reaktywowała swój polski kanał na YouTube, odnowiła Insatgram, a 4 września jedzie do Opola, by wystąpić na festiwalu aż na trzech koncertach.

Halina Mlynkova o życiu prywatnym

Czy ten nagły powrót do Polski oznacza kryzys w małżeństwie z czeskim producentem muzycznym Leszkiem Wronką, z którym wzięła ślub pięć lat temu?

Nie będę komentować życia prywatnego, to nigdy nie wychodziło mi na dobre – mówi „Fleszowi” Mlynkova. – Wierzę, że jeśli ktoś jest mi życzliwy, to nadal będzie za mnie trzymał kciuki, a nienawistników… tych już nie zmienię – dodaje ze śmiechem.

Gwiazda zdecydowała się inaczej opowiedzieć o swoim małżeństwie.

Właśnie nagrywam płytę. Kiedy się ukaże, dowiecie się państwo więcej o tym, co dzieje się u mnie w kwestii uczuć – zapewnia.

