Co za wiadomość! Anna Dereszowska na swoim Instagramie poinformowała fanów o tym, że na antenę TVN wraca serial "Odwróceni"! Do tej pory powstała tylko jedna seria, którą stacja pokazywała od marca do czerwca 2007 roku. Zagrali w nim m.in. Robert Więckiewicz, Artur Żmijewski, Krzysztof Globisz, Małgorzata Foremniak. Andrzej Grabowski, Danuta Stenka, Wojciech Zieliński czy właśnie Anna Dereszowska!

Anna na swoim Instagramie pokazała pierwsze zdjęcie z planu serialu:

Laura i Cyga ???? on set. Pamiętacie? Serial „Odwróceni”! Kto oglądał i pamięta jak poznała się ta para? Wracamy po 12 latach! Do zobaczenia na wiosnę w @tvn.pl

Premiera serialu "Odwróceni 2" już wiosną 2019! O czym był serial "Odwróceni"?

Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii "Blacha" zostaje oskarżony o gwałt - czytamy na Filmweb!

Przypominamy - to nie jedyny wielki powrót do TVN! Stacja pracuje również nad kolejną serią "39 i pół" z Tomaszem Karolakiem w roli głównej! Fani wciąż jednak liczą, że do telewizji wróci m.in. "BrzydUla" lub "Niania"! Co Wy na to?

Czy ponownie zobaczymy również Artura Żmijewskiego?