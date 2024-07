Agnieszka Woźniak-Starak przyszła na galę "Bestsellery Empiku 2016" razem z mężem. Pozowała na ściance, udzielała wywiadów i zaraz gorzko tego pożałowała. Okazuje się, ze gdy dotarła na salę nie było już dla niej miejsca siedzącego! A Agnieszka Woźniak-Starak przyszła głównie po to by posłuchać na żywo jednego ze swoich ulubionych wykonawców OSTR, a wszystko zobaczyła na szklanym ekranie. Mocno się tym faktem zdenerwowała i dała mocny wpis jak następnym razem potraktuje taką galę. Co napisała?

Co zdenerwowała Agnieszkę Woźniak-Starak?

#bestselleryempiku#OSTR Płyta, która zamiata! Przyszłam, żeby zobaczyć go na żywo, pół godziny przed czasem. I nie zobaczyłam, bo najpierw wsadzają cię na kilometrową ściankę, potem udzielasz kretyńskich wywiadów, a na koniec okazuje się, że nie ma dla ciebie miejsca na widowni. I pierwszy raz w życiu trafił mnie szlag, dlatego od dziś pieprzę ścianki i pieprzę wywiady, możecie pisać, że gwiazdorzę, przynajmniej będziecie mieli powód. Pozdrawiam #prezesowa - napisała Agnieszka Woźniak-Starak na swoim Instagramie.

I co sadzicie o takiej sytuacji? Agnieszka miała prawo się wkurzyć? Przynajmniej już wiadomo, dlaczego nagle zaczęła uciekać przed fotoreporterami.

Agnieszka Woźniak-Starak i jej mocny wpis na Instagramie.

Agnieszka Woźniak-Starak ma dość, że na imprezach czekają tylko na nią ścianki i wywiady.

Na Bestselerach Empiku 2016 Agnieszka Woźniak-Starak przyszła z mężem Piotrem i gwiazdą filmu "Sztuka kochania" Magdalena Boczarską.