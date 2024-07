Karolina Korwin Piotrowska broni Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz ośmieszył jednego ze swoich hejterów na Facebooku, pokazując jego zdjęcie wraz z rodziną. Prowadząca "Magla Towarzyskiego" uważa, że to świetny sposób na walkę z hejterami.

Kuba Wojewódzki już nie po raz pierwszy pokazywał na swoim Facebooku ludzi, którzy zostawiają pełne nienawiści i chamstwa komentarze na Facebooku. Nie inaczej było w przypadku pana Macieja, który pod zdjęciem Kuby z Mamedem Khalidovem napisał:

Kuba szybko zareagował. Na Facebooku pokazał zdjęcie młodego chłopaka z jego rodziną oraz napisał:

Marcin ... na zdjęciu z rodziną, podpisał nasze foto z Mamedem - "Żyd i ciapaty na jednym zdjęciu". Marcinie. Prawdziwy Polaku. Zapraszam Cię jutro do Studia Transcolor na ulicę Szeligiowską 48 o godzinie 13. Liczę, że powiesz nam to prosto w twarz... W razie, Twojej nieobecności, my odwiedzimy Ciebie. Ukłony, k.- napisał pod zdjęciem Wojewódzki.

Hejter postanowił się zaś.. wytłumaczyć. Przekonuje, że nie miał na celu urazić nikogo, liczył na dystans i poczucie humoru Wojewódzkiego:

Dzięki zaproszenie, ale jutro pracuję do 20, więc nie dam rady (na 90%) :) A co do "prawdziwej polskości" to w 1/8 jestem żydem tyle, że tego nie ukrywam, ani się o to nie spinam jak niektórzy. Ok, napiszę kilka zdań sprostowania/oświadczenia, żeby uciąć spekulacje dotyczące moich intencji itp. Użyłem ostrego sarkazmu, który odnosił się prześmiewczo ogólnie do relacji arabsko-żydowskich i obecnej sytuacji na świecie. Natomiast jeżeli słowo "ciapaty" uraziło Mameda. To przepraszam Mamed. Faktycznie było to chamskie. Mogłem użyć słowa "muzułmanin", zamiast slangu. Natomiast słowo "żyd", nie jest słowem obraźliwym. Dziwię się, że jako satyryk, który na codzień wyśmiewa bardzo wielu ludzi, pan W. reaguje takim oburzeniem - napisał pod zdjęciem swojej rodziny na profilu Kuby (pisownia oryginalna).