Wojciech Bojanowski u Wojewódzkiego: "Co chwilę słyszę w Warszawie syreny przeciwlotnicze, chociaż ich nie ma"

W drugim odcinku podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Onecie gościem w poniedziałkowy wieczór był Wojciech Bojanowski. Reporter wojenny TVN niedawno wrócił z Ukrainy, skąd od pierwszego dnia relacjonował rosyjską inwazję na naszego sąsiada. Znany dziennikarz po trzech tygodniach w strefie wojny jest w domu, na urlopie. W wywiadzie z Wojewódzkim i Kędzierskim opowiedział o wielu bardzo osobistych wątkach, swoich odczuciach i tym, co widział na wojnie.

Wojciech Bojanowski ledwie tydzień temu wrócił z zaatakowanej przez putinowską Rosję Ukrainy. Gdy wojna wybuchła był już w Kijowie. Potem przemieszczał się po kraju pokazując jak wygląda obrona przed agresją i codzienność ludności cywilnej.

Nie chciałbym tu być, patrzeć na to i nie chciałbym tego relacjonować. Nie chciałbym bardzo, żeby to wszystko się działo. Ostatnie dwa tygodnie zlewają mi się w jedną wielką plamę złożoną z gruzów, łez, krwi i zapachu spalenizny. To wszystko dotyka ludzi identycznych jak my, z podobnymi zajawkami, nadziejami i marzeniami. W mgnieniu oka wszystko się rozj**ało. #ukraine - napisał na Instagramie.