Wodzianka już na dobre zadomowiła się w polskim show-biznesie. Po sesji dla "Playboya" chętniej gości na salonach i jest zapraszana do programów telewizyjnych. Ostatnio zapowiedziała, że podda się kolejnej operacji plastycznej. Przypomnijmy: Wodzianka zrobi sobie operację plastyczną przed kamerami

Do zabiegu doszło oczywiście w rodzimej stacji celebrytki, TVN Style. Wodzianka zawitała zatem do "Kliniki Urody" i pod okiem specjalistów zdecydowała się na zabieg powiększenia i podniesienia... pupy. Cały zabieg oczywiście zarejestrowano, a po zdjęciach widać, że nie był on dla Dominiki najprzyjemniejszy.



Chcę poprawić pupę, bo schudłam i to już nie jest jednak ten kształt, o który mi chodziło. Chciałabym, żeby była bardziej odstająca i wyżej, żeby była krzywizna, a nie płaski tyłek. Nie jestem strachliwa z natury, lubię narkozy i się nie boję - powiedziała przed kamerą TVN Style tuż przed operacją.

Zdjęcia z bolesnego zabiegu powiększenia pupy poniżej. Miała co poprawiać?

