Wiktory 2021: Maja Hyży wyeksponowała ciążowy brzuszek w obcisłej sukience! ZDJĘCIA

Maja Hyży zaskoczyła fanów i opublikowała zdjęcie w białym kombinezonie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w opisie czytamy, że zdaniem celebrytki ten kombinezon mógłby zastąpić suknię ślubną. Co więcej na głowie wokalistki widzimy wianek z kwiatów! Czy to oznacza, że Maja Hyży wzięła ślub? Maja Hyży jest już po ślubie? Piosenkarka była już żoną Grzegorza Hyżego , z którym wzięła ślub w 2011 roku. Para rozstała się dwa lata po ślubie. Mają dwoje dzieci Aleksandra i Wiktora. Co prawda jej były mąż już dawno ułożył sobie życie na nowo z Agnieszką Popielewicz, a Maja nigdy nie ukrywała, że jeszcze marzy o białej sukni i ślubie. Zawsze marzyłam, by założyć białą suknię i pójść z moim ukochanym przez życie... - ale biały kombinezon też może być 🧡 - napisała na Instagramie. W dalszej części dodała hashtagi "miłość jest w powietrzu" i "instawedding". Wszystko wskazuje na to, że celebrytka faktycznie mogła wyjść za mąż. Gwiazda jest fanką stylu boho, dlatego biały kombinezon i wianek z żywych kwiatów idealnie wpasowałby się w jej styl i z powodzeniem sprawdziłby się jako ślubna stylizacja. Jak fanki Mai Hyży zareagowały na jej ślubną stylizację? Pod zdjęciem posypały się komentarze fanek, które cieszą się ze szczęścia piosenkarki. Okazuje się, że jedna z Internautek widziała Maję Hyży w tej stylizacji przy kościele: Ślicznie wyglądałaś!!!Widziałam Was przy kościele😀Maju co się tam wydarzyło😉??? Powinniśmy gratulować? Zobacz także: Jakie relację łączą Maję Hyży i Agnieszkę Hyży? Piosenkarka odpowiedziała!