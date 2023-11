Wiktoria Gąsiewska jest jedną z gwiazd młodego pokolenia, które słyną z doskonałego stylu. Jej zestawy są inspiracją dla tysięcy nastolatek, a pod każdym zdjęciem aktorki w mediach społecznościowych pojawiają się pytania o marki ubrań. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" rzadko wybiera bardzo drogie stylizacje, w jej szafie dominują sieciówki. Tak też było tym razem! Wiktoria Gąsiewska zaprezentowała się w bardzo subtelnej i dziewczęcej odsłonie, a sukienkę, którą wybrała kupimy w Zarze!

Wiktoria Gąsiewska w sukience z Zary

Dziewczyna Adama Zdrójkowskiego niedawno pochwaliła się uroczym zdjęciem fryzury i makijażu, za które zebrała mnóstwo komplementów. Ale jej fanki były ciekawe skąd pochodzi delikatna sukienka w zmysłowym kolorze marsala. Okazuje się, że to kombinezon o kroju sukienki, który kupimy w obecnej kolekcji marki Zara na jesień 2019. Ten model z delikatnej tkaniny plumeti kosztuje 139 zł i jest dostępny zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowym.

Internauci zachwyceni stylizacją Wiktorii Gąsiewskiej

Fanki aktorki są zachwycone jej dziewczęcą stylizacją i otwarcie piszą, że wygląda doskonale, a tak subtelnej urody można jej pozazdrościć:

Pozazdrościć urody i tej delikatnej kobiecości jaką w sobie masz ???? Wygladasz jak laleczka ! ???? Bosko wyglądasz????????wprost prześlicznie Super oczy ???? Wyglądasz obłędnie ????

Podoba Ci się stylizacja Wiktorii Gąsiewskiej? Sukienka z Zary dostępna jest w trzech kolorach.

Wiktoria Gąsiewska uwielbia dziewczęce stylizacje!