Przed nami pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Kto odpadnie? To pytanie zadają sobie wszyscy, także Wiktoria Gąsiewska, gwiazda "rodzinki.pl". W rozmowie z Party.pl aktorka wpadła na świetną myśl - żeby nikt nie odpadał w pierwszym odcinku. Co Wy na to? :)

Zobaczcie również, jak ocenia swoje możliwości i jak ciepło mówi o swoim partnerze tanecznym, Oskarze Dziedzicu.

Pierwszy odcinek "TzG" o 20.05 w Polsacie.

