Wiemy, kiedy Barbara Kurdej-Szatan wraca do "M jak miłość"! Czy zabierze na plan małego Henia ?

Na początku roku Barbara Kurdej-Szatan planowała przeprowadzkę do nowego mieszkania w Warszawie. Niestety, prace remontowe się opóźniły i rodzina aktorki zamieszka w nowym lokum najszybciej pod koniec lutego. Ale to nie znaczy, że Basia będzie miała dłuższą chwilę wolnego. Powód? Zdecydowała, że tuż po Nowym roku wraca do pracy! Kiedy doskładnie zobaczymy ją w "M jak miłość"?

Na brak zajęć jednak nie będę narzekać, bo w styczniu wracam na plan „M jak miłość”. Sama jestem ciekawa, co scenarzyści dla mnie wymyślą – powiedziała magazynowi „Party” aktorka.

A to nie koniec zmian w domu Szatanów! Na początku roku w Łodzi ruszają zdjęcia do musicalu „Pretty Woman”, w którym główną rolę zagra Rafał Szatan. Czy to oznacza, że trzymiesięczny Henio będzie z mamą na planie serialu?

Wciąż karmię, dlatego produkcja zadbała, żebyśmy mieli komfortowe warunki i swój kamper – opowiada gwiazda. – Na początku będę miała tylko kilka dni zdjęciowych, ale o pomoc w codziennych obowiązkach poproszę moją mamę – dodaje Kurdej-Szatan.



Na razie jednak Basia łaczy obowiązki mamy z nowymi projektami. Niedawno aktorka i jej siostra Katarzyna wzięły udział w sesji marki Patriotic, dla której Kurdej-Szatan zaprojektowała dresy. Ubrania jej projektu trafią do sprzedaży jeszcze przed świętami. Jakie ma jeszcze plany Basia? Przeczytasz w nowym "Party".

