Klaudia Halejcio od 1 czerwca figuruje tam jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Aktorka nie komunikowała wprost, że stanęła na ślubnym kobiercu, ale zmiana nazwiska podgrzała emocje wokół jej relacji z Oskarem Wojciechowskim.

Klaudia Halejcio wzięła ślub w tajemnicy. Są na to dowody

Wpis w rejestrze przedsiębiorców potrafi brzmieć sucho, ale w przypadku osób publicznych bywa bardziej wymowny niż niejedna relacja w mediach społecznościowych. To właśnie tam pojawiło się dwuczłonowe nazwisko Halejcio-Wojciechowska, a informacja przekazana przez serwis Plejada wywołała duże zamieszanie w mediach.

Zanim temat nazwiska trafił na nagłówki, fanki dostały zupełnie inny zestaw sygnałów. Halejcio relacjonowała swój wieczór panieński w sieci, dzieląc się kadrami i atmosferą wydarzenia. Razem z przyjaciółkami wybrała się na luksusowy rejs po Morzu Śródziemnym.

Co ciekawe, w poniedziałek, 8 czerwca celebrytka opublikowała w mediach wpis nawiązujący do ślubu i zwróciła się do internautek, choć sama nie potwierdziła, że oficjalnie już powiedziała „tak”.

Powiedzcie mi, osoby po ślubie, jaka jest jedna rzecz, którą dziś powiedzielibyście sobie tuż przed własnym ślubem? Może jakaś rada, może coś, czym nie warto się stresować, a może coś, co warto zapamiętać na całe życie. Czytam wszystko i chętnie skorzystam z waszego doświadczenia napisała na Instagramie.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski są razem już od lat. Tak się poznali

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski są razem od sześciu lat. W 2021 r. powitali na świecie córkę, a ich relacja od dawna budzi zainteresowanie obserwatorów, zwłaszcza że para miała już kilkukrotnie przekładać ślub, co także budziło pytania fanów. To sprawiło, że każda kolejna wskazówka była odbierana jak zapowiedź szczęśliwego finału tej historii.

Do tego dochodzi wątek, który fanki uwielbiają. Celebrytka i jej partner poznali się przez przypadek, na imprezie, na którą Halejcio namówiła Patricia Kazadi. Taki początek brzmi jak gotowy scenariusz, ale potem przyszła codzienność, wspólne życie i rodzicielstwo.

Jeśli rzeczywiście doszło do ślubu, wiele wskazuje na to, że mógł odbyć się bez wielkiej medialnej otoczki. I choć część osób liczy na jednoznaczne potwierdzenie, to jedyny twardy fakt, jaki dziś wybrzmiewa, dotyczy urzędowego zapisu. Może być to spore zaskoczenie dla fanów, którzy prawdopodobnie przygotowywali się na kadry z hucznej ceremonii gwiazd. A może na widowiskową imprezę jeszcze przyjdzie czas?

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