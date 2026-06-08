Maciej Grubich to popularny polski aktor młodego pokolenia. Widzowie dobrze znają go m.in. z serialu "Komisarz Alex", gdzie występował w rolach epizodycznych i drugoplanowych. Ukończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Filmografia Macieja Grubicha obejmuje również takie produkcje jak: "Zieja", "Kaprys losu" oraz "Udar". Teraz głośno zrobiło się o nim za sprawą wywiadu w magazynie "Replika". Aktor w szczerych słowach opowiedział o swojej orientacji.

Maciej Grubich dokonał coming outu. "Towarzyszył mi wiecznie niewypowiedziany wstyd"

Maciej Grubich pojawił się na okładce nowego wydania magazynu "Replika". W udzielonym wywiadzie zdecydował się na publiczny coming out i wyjawił, że jest gejem. Na łamach pisma aktor opisał emocje i trudności, jakie towarzyszyły mu przez lata. Przyznał, że przez większość dotychczasowego życia towarzyszył mu wstyd, z którym nie do końca sobie radził. Zwrócił uwagę, że to uczucie długo wpływało na jego codzienne funkcjonowanie.

Przez większość dotychczasowego życia towarzyszył mi wiecznie niewypowiedziany wstyd, z którym nie bardzo wiedziałem, co zrobić powiedział Maciej Grubich w szczerej rozmowie.

W rozmowie poruszył również temat swojej dotychczasowej drogi. Zdaniem aktora większym problemem jest bycie niewidzialnym niż zdefiniowanym. Zdjęcie okładki zostało opublikowane na instagramowym profilu magazynu "Replika". Pod postem szybko pojawiło się wiele komentarzy od osób, które wyraziły wsparcie dla aktora i gratulowały mu odwagi w podzieleniu się swoją historią.

Zdolny fajny facet. Można zobaczyć w Cabarecie w STU, ale trzeba trafić, bo jest podwójna obsada napisał jeden z internautów.

Powodzenia. Wszystkiego dobrego czytamy w kolejnym komentarzu.

Patryk Pniewski z "Pierwszej miłości" wprost o swojej orientacji. "Nie chcę się wstydzić"

Warto przypomnieć, że w marcu pisaliśmy o Patryku Pniewskim, który dokonał coming outu. Aktor gościł w podcaście "P.S. I Love You" w RMF FM, prowadzonym przez Annę-Marię Sieklucką, gdzie otwarcie przyznał, że w relacjach liczy się dla niego przede wszystkim bliskość i gotowość do budowania więzi. Aktor z "Pierwszej miłości" wskazał wprost, że jest w stanie pokochać zarówno kobietę, jak i mężczyznę.

Nie chcę się wstydzić bycia sobą, bo każdy ma prawo kochać mówił Patryk Pniewski.

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