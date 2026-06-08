Nieobecność Maryli Rodowicz na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu była jedną z tych rzeczy, które zaskoczyły polską publiczność. Gwiazda od lat kojarzona z opolską sceną, tym razem nie pojawiła się w amfiteatrze. Choć piosenkarka już wcześniej udzieliła mediom komentarza w sprawie tegorocznego wydarzenia, to dopiero jej recenzja koncertów już po Festiwalu przykuła uwagę fanów.

Dlaczego Maryla Rodowicz nie wystąpiła na Festiwalu w Opolu?

Na tegorocznym Festiwalu w Opolu wystąpili m.in. Natalia Szroeder, Katarzyna Żak, Natalia Kukulska, Lady Pank, Kuba Badach i Doda, która pokazała zdjęcia z afterparty Festiwalu. Mimo szeregu polskich artystów tworzących świat polskiej piosenki, zabrakło wieloletniej bywalczyni kultowego Festiwalu, Maryli Rodowicz.

Piosenkarka jeszcze przed startem wydarzenia wyjaśniła w rozmowie z Plejadą, że nie wystąpi na opolskim festiwalu, bo wcześniej przyjęła zaproszenie na wydarzenie stacji TVN w Sopocie. Wprost dała do zrozumienia, że woli pojawić się na jednym wydarzeniu i zachwycić porządnie publiczność, zamiast przyjmować kolejne propozycje w tym samym sezonie. Nie zabrakło też delikatnej szpilki wykierowanej w stronę innych muzyków.

Nie pojawię się na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, ponieważ zgodziłam się wystąpić na festiwalu TVN-u w Sopocie pod koniec sierpnia. (...) Nie chcę się powtarzać. Chcę być atrakcją na jednym festiwalu, a nie na wszystkich. Są artyści, którzy przyjmują wszystkie propozycje, festiwale. Dla mnie to jest słabe skomentowała Rodowicz.

Już po Festiwalu w Opolu Maryla Rodowicz zabrała głos w sprawie koncertów, które odbyły się w opolskim amfiteatrze. Jak je oceniła?

Maryla Rodowicz skomentowała Festiwal w Opolu. Fani od razu zareagowali

W swoim komentarzu po festiwalu umieszczonym w mediach społecznościowych Maryla Rodowicz skupiła się na tym, co dla niej w Opolu zawsze było najważniejsze, czyli na piosenkach, tekstach i ludziach, którzy je tworzą. Zwróciła uwagę na koncert Lady Pank oraz uhonorowanie tekściarzy Andrzeja Mogielnickiego i Bogdana Olewicza. Bardzo osobiście nawiązała również do Agnieszki Osieckiej, której również oddano hołd w trakcie wydarzenia.

Co słychać? Oj było głośno, było, dzisiaj w amfiteatrze w Opolu. Koncert gigantów Rock'N'Rolla Lady Pank i giganta autora tekstów ich piosenek Andrzeja Mogielnickiego. Wczoraj feta dla Bogdana Olewicza, dzisiaj dla Andrzeja Mogielnickiego. I dla Agnieszki O. i Magdy U. Agnieszkaaaaaaaaaa... gdzie jesteś? napisała Rodowicz.

Mimo swojej absencji, Rodowicz udowodniła, że Opole śledzi, przeżywa i docenia, nawet jeśli w tym roku sama wybrała inną scenę. Jednak nie zabrakło komentarzy fanów artystki, którzy żałowali, że tym razem nie mogli podziwiać jej w opolskim amfiteatrze.

Pani Marylko tak wczoraj oglądając ten koncert brakowało Pani co widać po komentarzach. Mogła Pani przyjechać na te dwie piosenki i 'rozwalić' Opole. Bal i na końcu jest cudnie... Szkoda i już nic nie zmienimy. Tyle pięknych piosenek wczoraj wybrzmiało.... Pozdrawiam i oby gdzieś do zobaczenia.

Myślę, że Agnieszka Osiecka chciałaby, żeby Pani wczoraj tam była czytamy w komentarzach.

Brakowało Wam Maryli Rodowicz na Festiwalu w Opolu?

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