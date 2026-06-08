Tak wyglądało ostatnie spotkanie Hakiela i Cichopek. "Nawrzucała mi"

Marcin Hakiel wrócił do tematu relacji z Katarzyną Cichopek i nie zostawił złudzeń. Mimo że od ich rozstania minęły cztery lata, kontakt wciąż potrafi być napięty. W rozmowie w podcaście „Matcha Talks”, nagranej kilka dni temu, opowiedział o ostatnim spotkaniu z byłą żoną, które ocenił jako wyjątkowo trudne. Zdradził też, że dziś zamiast spokojnej codzienności regularnie mierzy się z korespondencją w sprawach formalno-finansowych.

Tak wyglądało ostatnie spotkanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek

Hakiel opisał, że rozmowa z Cichopek nie przebiegła w przyjaznej atmosferze. Z jego relacji wynika, że usłyszał pod swoim adresem wiele pretensji i mocnych słów, które długo w nim pracowały. Podkreślił, że sytuację po spotkaniu przeanalizował z psychologiem i wyciągnął wnioski - nie tyle po to, by dolewać oliwy do ognia, ile by uporządkować własne emocje.

Nawrzucała mi, że byłem taki, sr**i i owaki. Przeanalizowałem sobie to u psychologa i wyciągnąłem z tego jakieś wnioski opowiedział Hakiel w podcaście „Matcha Talks”.

Marcin Hakiel dostaje pisma od Katarzyny Cichopek. Sprawą zajmują się prawnicy

Tancerz przyznał, że dziś relacja z byłą żoną sprowadza się w dużej mierze do formalności. Wprost mówi o pismach, które dostaje - dotyczących tego, że według Cichopek miał coś powiedzieć nie tak, ale też żądań zapłaty. Padają konkretne kwoty: 200 tys. zł oraz 250 tys. zł.

Hakiel dodał, że nie wczytuje się w tę korespondencję do końca. Zamiast tego przekazuje ją swojej prawniczce, która przygotowuje odpowiedzi. W jego opowieści wybrzmiewa zmęczenie tematem i chęć odsunięcia się od prawnego ping-ponga. Jednocześnie sam fakt, że sprawy wracają w formie kolejnych pism, pokazuje, że napięcie po rozwodzie wciąż jest żywe.

Teraz to tylko dostaję co chwilę jakieś pisma, że coś tam powiedziałem nie tak albo że tu mam zapłacić byłej 200 tys. zł, 250... Do końca nawet tego nie czytam, wysyłam to do swojej prawniczki i ona odpisuje zdradził tancerz w rozmowie.

Dziś gorącym tematem w mediach jest również inne, znacznie świeższe rozstanie gwiazd polskiego show-biznesu. Niedawno w Pola Wiśniewska ujawniła, czy zamierza utrzymywać kontakt z Michałem Wiśniewskim po rozwodzie.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek mają za sobą trudne rozstanie

Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek w 2022 r. było jednym z najgłośniejszych w polskim show-biznesie. Para była razem 17 lat, a przez lata uchodziła za zgrany duet. Dziś każde z nich jest już w innym miejscu: Cichopek jesienią ubiegłego roku poślubiła Macieja Kurzajewskiego, a Hakiel od 2023 r. jest w nieformalnym związku z Dominiką Serowską, z którą doczekał się syna.

W rozmowie pojawił się też temat finansowej strony rozwodu. Hakiel wskazał, że finalnie kosztował go około 100 tys. zł. W połączeniu z wątkiem roszczeń, które - jak mówi - nadal się pojawiają, układa się to w obraz rozstania, które choć formalnie zakończone, w praktyce wciąż wraca falami.

Zobacz także: