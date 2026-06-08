Media od lat regularnie rozpisują się o życiu uczuciowym Michała Wiśniewskiego i jego kolejnych małżeństwach. W przeszłości wokalista był związany m.in. z Magdą Femme, Mandaryną, Anną Świątczak oraz Dominiką Tajner, a każdy z tych związków szeroko komentowano w show-biznesowych mediach. Niedawno lider zespołu Ich Troje poinformował również o rozwodzie z Polą Wiśniewską, a strony oczekują obecnie na rozprawę w sądzie. Mimo kolejnych życiowych zmian, w przestrzeni medialnej niezmiennie powraca temat jego relacji z Mandaryną. To właśnie ten wątek od lat budzi największe zainteresowanie i regularnie pojawia się w kontekście jego życia prywatnego. Co na to Michał Wiśniewski?

Michał Wiśniewski zapytany o powrót do Mandaryny. Tak odpowiedział

Michał Wiśniewski w rozmowie z Kozaczkiem został zapytany o to, czy widziałby możliwość ponownego związku ze swoją byłą żoną Mandaryną. Artysta z dystansem i humorem odniósł się do tego tematu, nie zamykając definitywnie drzwi do takich spekulacji, choć jednocześnie podkreślił, że wiele zależałoby od okoliczności i wspólnych decyzji.

To nie ode mnie zależy. Jak dostanę zgodę na lądowanie, to będę się zastanawiał. (...) Była moją żoną, co mogę o niej myśleć? Samo co najlepsze powiedział wokalista w wywiadzie.

W rozmowie nie zabrakło także tematu dzieci. Przypomnijmy, że Wiśniewski i Mandaryna doczekali się dwójki dzieci - Xaviera i Fabienne. Jak wyjawił w rozmowie, nie sądzi, że ich pociechy byłyby zadowolone z takiego obrotu spraw.

Myślę, że moje dzieci byłyby tym bardziej przerażone niż szczęśliwe, ale bez znaczenia. Mam nadzieję, że będą stały za decyzjami, które podejmiemy skwitował Michał Wiśniewski w rozmowie.

Michał Wiśniewski wprost o życiu uczuciowym. "Generalnie jeszcze nie jestem singlem"

Pod koniec maja nasza reporterka porozmawiała z Michałem Wiśniewskim na temat życia prywatnego. Wokalista wyjawił, czy jego serce znów jest zajęte. Odniósł się do pojawiających się w sieci plotek na temat kolejnej miłości, jednocześnie zaznaczając, że formalnie wciąż pozostaje w związku małżeńskim, ponieważ rozwód nie został jeszcze orzeczony. Jego słowa pozostawiły jednak nutkę niejasności.

Ja jestem żonaty nadal, także generalnie jeszcze nie jestem singlem. Tak, ale jestem sam. Ale niesamotny powiedział Michał Wiśniewski w rozmowie z naszą reporterką.

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