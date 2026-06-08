Kaczorowska i Rogacewicz ukrywali radosną nowinę do ostatniej chwili. Przekazali wieści wieczorem
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wspólnie przekazali zapowiadane wcześniej radosne wieści. Para od miesięcy spełnia się wspólnie nie tylko na zawodowym, lecz także prywatnym gruncie. Tym razem poczekali do ostatniej chwili i od razu wywołali lawinę gratulacji od internautów.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od miesięcy są jedną z najszerszej komentowanych par w polskim show-biznesie. Oboje chwalą się swoją romantyczną relacją w mediach społecznościowych, choć czujni obserwatorzy doskonale wiedzą też, że Agnieszka z Marcinem w dużej mierze współpracują też ze sobą zawodowo. Co tym razem przekazali fanom? Ci najwierniejsi tylko czekali na tę informację, co od razu zobaczyć można w komentarzach.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w końcu to ogłosili
Zarówno Agnieszka Kaczorowska, jak i Marcin Rogacewicz 8 czerwca 2026 roku na swoich mediach społecznościowych udostępnili ich wspólne zdjęcie z opisem, który przez cały dzień trzymał fanów pary w niepewności:
Już dziś wieczorem... pokażemy Wam coś nowego.
Po kilku godzinach jasne stało się, że chodzi o kolejny wspólny, zawodowy projekt Agnieszki i Marcina. Okazało się, że ich wspólne zdjęcie zapowiadało premierę nowych zapachów perfum z marki aktorki. I choć całe zamieszanie wywołane zostało wokół produktu, to w opisie w mediach społecznościowych Agnieszka podzieliła się też kilkoma emocjonalnymi zdaniami.
Bo za zapachem idą emocje, idzie historia… a to zdecydowanie nie jest opowieść, którą chce pisać sama. Dla niego. O nim. O męskiej gladiatorskiej sile
Fani czujnie śledzący każdy ruch aktorskiej pary od razu zauważyli kolejny wspólnie postawiony krok Agnieszki i Marcina, postawiony tym razem nie na tanecznym parkiecie, a w świecie biznesu. Jakimi komentarzami obdarowali ich internauci?
Kaczorowska i Rogacewicz wspólnie przekazali nowinę. Posypały się gratulacje
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie musieli długo czekać na komentarze fanów, którzy razem z nimi świętują ich kolejny zawodowy projekt. Nie zabrakło gratulacji i wyrazów szczęścia z takiej informacji.
Gratulacje.
Wow, mega, brawo.
Ale super wiadomość!
Śledzicie na bieżąco poczynania Agnieszki i Marcina? Przypominamy, że jeszcze niedawno Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła emocjonalnym wyznaniem o "porządkowaniu życia", wzbudzając w mediach niemałe poruszenie.
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