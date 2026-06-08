Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od miesięcy są jedną z najszerszej komentowanych par w polskim show-biznesie. Oboje chwalą się swoją romantyczną relacją w mediach społecznościowych, choć czujni obserwatorzy doskonale wiedzą też, że Agnieszka z Marcinem w dużej mierze współpracują też ze sobą zawodowo. Co tym razem przekazali fanom? Ci najwierniejsi tylko czekali na tę informację, co od razu zobaczyć można w komentarzach.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w końcu to ogłosili

Zarówno Agnieszka Kaczorowska, jak i Marcin Rogacewicz 8 czerwca 2026 roku na swoich mediach społecznościowych udostępnili ich wspólne zdjęcie z opisem, który przez cały dzień trzymał fanów pary w niepewności:

Już dziś wieczorem... pokażemy Wam coś nowego.

Po kilku godzinach jasne stało się, że chodzi o kolejny wspólny, zawodowy projekt Agnieszki i Marcina. Okazało się, że ich wspólne zdjęcie zapowiadało premierę nowych zapachów perfum z marki aktorki. I choć całe zamieszanie wywołane zostało wokół produktu, to w opisie w mediach społecznościowych Agnieszka podzieliła się też kilkoma emocjonalnymi zdaniami.

Bo za zapachem idą emocje, idzie historia… a to zdecydowanie nie jest opowieść, którą chce pisać sama. Dla niego. O nim. O męskiej gladiatorskiej sile czytamy we wpisie.

Fani czujnie śledzący każdy ruch aktorskiej pary od razu zauważyli kolejny wspólnie postawiony krok Agnieszki i Marcina, postawiony tym razem nie na tanecznym parkiecie, a w świecie biznesu. Jakimi komentarzami obdarowali ich internauci?

Kaczorowska i Rogacewicz wspólnie przekazali nowinę. Posypały się gratulacje

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie musieli długo czekać na komentarze fanów, którzy razem z nimi świętują ich kolejny zawodowy projekt. Nie zabrakło gratulacji i wyrazów szczęścia z takiej informacji.

Gratulacje.

Wow, mega, brawo.

Ale super wiadomość! czytamy w komentarzach.

Śledzicie na bieżąco poczynania Agnieszki i Marcina? Przypominamy, że jeszcze niedawno Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła emocjonalnym wyznaniem o "porządkowaniu życia", wzbudzając w mediach niemałe poruszenie.

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Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska Fot. Michal Wozniak/DDTVN/East News