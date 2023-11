Urodziny to świetna okazja do wyprawienia hucznej imprezy. Robert Lewandowski 21 sierpnia kończy 30 lat. Co wymyślili dla niego koledzy z reprezentacji, którymi spotka się we wrześniu na zgrupowaniu Ligi Narodów w Warszawie?

- Dostanie od kolegów z dryużyny tradycyjny tort. A z najbliższymi kolegami, czyli Wojtkiem Szczęsnym i Kamilem Grosickim zrobią wypad do restauracji. Ale to będzie bardziej kolacja niż impreza – mówi „Fleszowie” osoba związana z naszą kadrą

A co przygotuje dla Roberta, jego żona Ania? To na razie wielka tajemnica. Więcej szczegółów poznacie w najnowszym „Fleszu”.

Robert w tym roku kończy trzydzieści lat