Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 26 stycznia, Jerzy Owsiak i miliony Polaków zbierają pieniądze na szczytny cel- wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Od rana na ulice wyszło tysiące wolontariuszy, a Polacy z dumą noszą naklejki w kształcie serca. Niestety, radosne chwile mieszają się z ogromnym smutkiem. Okazuje się bowiem, że kilka dni przed finałem WOŚP doszło do ogromnej tragedii. W Tarnowie zmarła jedna z wolontariuszek.

Śmierć wolontariuszki WOŚP w Tarnowie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomaga chorym i wspiera służbę zdrowia już od wielu lat. W tym roku Jerzy Owsiak i jego sztab po raz 33 zbierają pieniądze na szczytny cel. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak zawsze może liczyć na pomoc wolontariuszy, którzy pomagają zbierać pieniądze i organizować finał akcji. Niestety, kilka dni temu tarnowski sztab WOŚP poinformował o śmierci Barbary Jagiencarz-Starzec, która w tym roku miała poprowadzić wycieczkę śladami tarnowskich zbrodni, a dochód z wycieczki miał zasilić WOŚP. Pani Barbara zmarła kilka dni przed finałem akcji. Pogrążeni w żałobie koledzy opublikowali przejmujący wpis w sieci.

Nie tak miał wyglądać ten dzień... Niestety musimy dziś pożegnać naszą koleżankę Basię, która w ramach WOŚP miała poprowadzić niesamowitą BAŚKOPodróż śladami tarnowskich zbrodni. To pożegnanie boli jeszcze bardziej, ponieważ wiemy, jak bardzo pozytywną osobą była i że w głowie układała już oprowadzanie na kolejną edycję WOŚP, a w tym roku planowała zapełnić aż dwie swoje puszki... czytamy na Facebooku.

Rodzinie zmarłej wolontariuszki składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Gwiazdy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jak co roku przyciągnął całą plejadę gwiazd, które wspierają akcję charytatywną. Aktorzy, piosenkarze i sportowcy przekazali mnóstwo rzeczy czy usług na aukcje WOŚP. Maciej Musiał obiecał, że wysprząta ci dom, a licytacja osiągnęła już ponad 125 tysięcy złotych! Możecie wylicytować również spotkanie i wspólne gotowanie z Magdą Gessler, czy spinki do mankietów od prezydenta Andrzeja Dudy.

Jerzy Owsiak otrzymywał groźby przed finałem WOŚP

Przed 33. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 26 stycznia 2025 roku, Jerzy Owsiak, założyciel fundacji, otrzymywał poważne groźby. W jednym z wpisów na Facebooku ujawnił, że nieznana osoba zadzwoniła do biura prasowego WOŚP i powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to c**j jeden". Owsiak podkreślił, że takie groźby były "bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby". W odpowiedzi na te incydenty, Jerzy Owsiak złożył zawiadomienia na policję. W wyniku dochodzenia zatrzymano kilka osób podejrzanych o kierowanie gróźb

