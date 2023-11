Weronika Rosati w rozmowie z Party.pl skomentowała swoją ostrą wymianę zdań z Magdą Gessler na Instagramie. Zaledwie kilka dni temu aktorka świętowała pierwsze urodziny córki Elizabeth. Z tej okazji szczęśliwa mama pochwaliła się pięknym zdjęciem z dnia porodu i pokazała, jaki prezent przygotowała dla córki.

Niestety, bransoletka jaką otrzymała Elizabeth nie spodobała się Magdzie Gessler, która napisała wprost, że jest to przesada.

Weronika Rosati odpisała na komentarz gwiazdy TVN, ale to nie zakończyło sprawy. Okazało się bowiem, że Magda Gessler postanowiła skomentować kolejne zdjęcie na którym aktorka pozowała z córką.

Weronika, to staje się co najmniej manią. Po co, to przykre - napisała gwiazda "Kuchennych rewolucji".