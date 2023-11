Weronika Rosati w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy zamierza przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Zaledwie kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja, że piękna aktorka spodziewa się pierwszego dziecka. Gwiazda jest już w szóstym miesiącu ciąży i jak widać nie zamierza ukrywać swojego rosnącego brzuszka. Weronika Rosati chętnie pojawia się na oficjalnych imprezach, a my spotkaliśmy ją na konferencji prasowej serialu "Diagnoza". Postanowiliśmy więc zapytać przyszłą mamę o jej plany zawodowe. Czy ciężarna Weronika Rosati planuje zrobić sobie przerwę w pracy i czy zgodnie z medialnymi plotkami zamierza przeprowadzić się do USA? Posłuchajcie sami!

Reklama

Zobacz także: Weronika Rosati w ciąży nie próżnuje: zdradziła, że nie rezygnuje z ćwiczeń i już wybrała imię dla dziecka!

Weronika Rosati przeprowadzi się do USA?

ONS.pl