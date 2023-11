Weronika Rosati nigdy jeszcze nie ujawniła tak wiele ze swojego życia prywatnego. Aktorka udzieliła obszernego wywiadu dla "Wysokich Obcasów", dodatku "Gazety Wyborczej", w którym zdradziła kulisy swojego byłego związku. Według relacji Weroniki Rosati jej eks partner był wobec niej agresywny. Jak twierdzi aktorka, potrafił podnieść na nią rękę, gdy była w ciąży lub gdy trzymała na rękach ich córkę! Słowa gwiazdy naprawdę szokują!

Weronika Rosati mówi o przemocy

Weronika Rosati w rozmowie z prof. Magdaleną Środą ujawniła, że była ofiarą przemocy.

Fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, werbalnej. Nie wiem, która najgorsza, ale wiem, że nie mogłam i nie mogę uporać się mimo upływu prawie roku od rozstania z upokorzeniem, któremu byłam poddawana przez długi czas. Od pewnej chwili właściwie każdego dnia.

Jak sama twierdzi, była "niszczona jako człowiek, kobieta, aktorka, partnerka".

Słyszałam: „Jesteś zerem”, „Jesteś nic niewarta”, „Twój czas się skończył”, „Nikt cię nie chce oglądać”, „Kobiety po trzydziestce nie są atrakcyjne seksualnie”, „Nikt cię już nie zechce”.

Aktorka twierdzi, że kilkukrotnie musiała wzywać pomoc.

Mówiłam rodzicom. Gdy próbowałam zadzwonić na policję, wyszarpał mi telefon. Raz się dodzwoniłam, nie przedstawiłam się, zrezygnowałam. Co miałam powiedzieć? Weronika Rosati zgłasza, że partner ją uderzył? Uderzał wielokrotnie.

Prof. Środa dopytywała jak uderzał...

W twarz, w rękę. Uderzył mnie też, jak byłam w zaawansowanej ciąży, a potem, gdy trzymałam córeczkę na rękach - ujawnia aktorka.

Całość bardzo obszernego wywiadu w internetowym wydaniu "Wysokich Obcasów".

Aktorka twierdzi, że ma świadków przemocy, dowody również. Na policji miała zgłosić też znęcanie się psychiczne i fizyczne. Weronika Rosati ma nadzieję, że jej wyznanie może ośmielić inne kobiety, które dotknął podobny los, ale które wstydzą się wyjść z ukrycia.

Jak na to wszystko zareagował były partner gwiazdy? Zanim wywiad pojawił się w internecie, redakcja "Wysokich Obcasów" - jak pisze - otrzymała od niego pismo, w którym domagał się, aby nie publikowano informacji na jego temat. Tekst się ukazał, a redakcja poinformowała, że jest otwarta na rozmowę z nim.

W rozmowie z „Faktem” były partner powiedział: – Dowiaduję się tego od państwa redakcji. Jeśli tak jest to uważam, że to celowa gra mojej byłej partnerki, by mnie zdyskredytować.

Dziennikarz magazynu "Party" również skontaktował się z byłym partnerem Rosati, jednak ten nie chciał odnosić się do konkretnych wypowiedzi Weroniki. Ciągle czekamy więc na jego oficjalny komentarz w tej sprawie.

Na temat wywiadu wypowiedziały się już inne gwiazdy:

Wera jesteś mega dzielna. Silna. Ta rozmowa wielu pomoże, otworzy oczy, to bardzo ważne, co zrobilas????❤️ piękny prezent dla innych kobiet na Dzień Kobiet - pisze na Instagramie Karolina Korwin-Piotrowska.

Weronika Rosati z córką

