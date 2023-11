Annę Muchę czeka prawdziwa rewolucja! W połowie sierpnia aktorka wraca z urlopu, który spędza z partnerem Marcelem Sorą oraz dziećmi: 5,5 letnią Stefanią i 3,5 letnim Teodorem w słonecznej Toskanii.

Jak donosi "Flesz", rodzina aktorki wybrała się na letni wypoczynek samochodem.

To jej czas dla rodziny. Wspólnie gotują, plażują i cieszą się sobą – mówi "Fleszowi" znajoma aktorki.

Po powrocie z wakacji Anna Mucha zaczyna próby do spektakli teatralnych i zdjęcia do kolejnego sezonu serialu "M jak miłość". Ale czeka ją jeszcze jedno ważne zadanie!

Ankę czeka jeszcze jedno ważne zadanie. Musi przygotować do nowego roku szkolnego Stefanię, która we wrześniu idzie do zerówki - dodaje znajoma gwiazdy.