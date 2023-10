Już najbliższą sobotę, 12 września o godzinie 21:15, Telewizyjna Dwójka wyemituje pierwszy odcinek najnowszego sezonu "The Voice of Poland"! Jak już wiemy, w jedenastej odsłonie muzycznego show w roli jurorów zobaczymy: Urszulę Dudziak, Edytę Górniak, Michała Szpaka, oraz Tomsona i Barona. Urszula Dudziak, która debiutuje w "The Voice of Poland" już w pierwszym odcinku udowodniła, że będzie ostro walczyć o najlepszych uczestników. Przekonał się o tym Michał Szpak, któremu artystka zwróciła uwagę...

Bardzo lubię Misia, Michałka. Szanuję go, cenię. Naprawdę jest to wyjątkowa postać - mówiła Urszula Dudziak, żeby po chwili dodać: ... ale w tym wypadku w ogóle nie ma racji.

Jak na słowa Urszuli Dudziak zareagował Michał Szpak i pozostali jurorzy? Zobaczcie gorący fragment premierowego odcinka "The Voice of Poland"!

Urszula Dudziak zadebiutowała w roli jurora w "The Voice of Poland".