W klubie Explosion odbyła się impreza urodzinowa kanału muzycznego Polo TV. Stacja jest dziś jedną z najpopularniejszych w Polsce, zostawiając daleko w tyle konkurencję. Na specjalnym urodzinowym koncercie bawili się najwięksi przedstawiciele gatunku. Wystąpiły m.in. zespoły: Boys, Weekend, Masters, Mig, Classic, Power Play i Akcent. Pojawili się również Justyna Buenos Aires, Sławomir Świerzyński, Norbi, Krystian Pudzianowski, Etna i Jesika. Sporą niespodzianką było przybycie grupy Piękni i Młodzi, która dostała się do finału programu "Must Be The Music" i w niedzielę zmierzy się w walce o główną nagrodę.

Wydarzenie poza walorami muzycznymi, było także świetną okazją do zaprezentowania się w kolorowych, nieco kiczowatych kreacjach. Tutaj należy wyróżnić wokalistę grupy Boys, Marcina Millera, który pojawił się w błękitnym garniturze i czerwonej koszuli w kratkę.

