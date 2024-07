Allan Krupa z okazji urodzin mamy, Edyty Górniak, przygotował dla niej specjalną kolację. Nie zabrakło ulubionych potraw wokalistki. Jesteście ciekawi, co mógł ugotować 11-latek? My byliśmy zaskoczeni!

Co Allan Krupa przygotował dla Edyty Górniak z okazji urodzin?

Edyta Górniak 14 listopada świętowała 43. urodziny. Ten dzień był dla niej bardzo pracowity, ale też pełen niespodzianek. Artystka spędziła go na planie "The Voice of Poland", ale fani diwy nie dali o sobie zapomnieć. Za kulisami show podarowali jej czekoladowy tort oraz ręcznie wykonany album ze zdjęciami z trasy "Love2Love". Dzień później, podczas koncertu w Lublinie wielbiciele wokalistki wznieśli w górę ponad 4 tysiące papierowych serc i odśpiewali "Sto lat". Jednak prawdziwa niespodzianka czekała na nią w domu. Allan przygotował dla niej ulubione potrawy. Jakie?

Edi wróciła do Warszawy około 3 nad ranem. Kiedy weszła do domu, czekały na nią zapalone świece i tajska kolacja samodzielnie przyrządzona przez Allana - zdradził "Party" znajomy gwiazdy.

11-latek, który umie przyrządzić tajskie potrawy? Syn Edyty Górniak jest równie utalentowany jak ona! Czyżby rosła konkurencja dla Wojciecha Modesta Amaro?

Allan Krupa zaskoczył Edytę Górniak w urodzin

Dla Edyty Górniak to był dzień pełen wrażeń