#Supermodelka Plus Size” to nowa produkcja Telewizji Polsat i jeden z flagowych programów w jesiennej ramówce stacji. Jego jurorzy: Ewa Minge, Ewa Zakrzewska, Rafał Maślak i Emil Biliński w czwartek 31 sierpnia pojawili się na konferencji ramówkowej. Nie zabrakło również 4 uczestniczek programu! Zobaczcir fotki!

To, co proponujemy w tym programie, jest pewnym przełamaniem barier, jeśli chodzi o wygląd. Do tej pory robiły to między innymi Kardashianki, pokazując, że obfite kształty też są piękne. Ale odsysając się w pasie, dopompowując pupę, nadal nie są one wytworem natury. W #Supermodelce Plus Size pokażemy normalne dziewczyny – takie, które na co dzień widzimy na ulicach – mówiła Ewa Minge, projektantka mody.