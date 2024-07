Coraz więcej polskich aktorów występuje w światowych produkcjach. Borys Szyc zagrał ostatnio w japońskim filmie, Weronika Rosati dostała rolę w “True Detective”, a Weronika Książkiewicz pojawiła się we włoskim serialu. (Zobacz: Weronika Książkiewicz o roli we włoskim serialu: "Będę zabijać!")

Do grona aktorów, którzy próbują swoich sił poza granicami Polski dołączą wkrótce Magda Boczarska oraz Olga Kalicka znana z serialu “Rodzinka.pl”, gdzie wciela się w rolę serialowej dziewczyny Maćka Musiała. Jak udało nam się dowiedzieć, Magda i Olga dostały role w niemieckim serialu, którego reżyser był nawet nominowany do Oscara! Już w lipcu zaczynają się na wyspie Uznam i w Berlinie zdjęcia do serialu. Gratulujemy!