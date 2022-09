TYLKO U NAS! Antoni Królikowski o zdradzie i rozstaniu z Opozdą: "Konflikt między mną a Asią narastał"

Antoni Królikowski w wywiadzie dla magazynu "Party" po raz pierwszy od rozstania z Joanną Opozdą, tak szczerze opowiedział o nowej ukochanej i powodach rozpadu swojego małżeństwa.

Kiedy ich małżeństwo zaczęło się psuć i jaki wpływ miały na to niesnaski w rodzinie aktorki?

Niedługo po tym, jak Joanna Opozda i Antoni Królikowski zostali rodzicami małego Vincenta, w mediach pojawiły się pogłoski o kryzysie w ich związku. I choć głowni zainteresowani starali się długo nie poruszać tego tematu, z czasem okazało się, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się zaledwie sześć miesięcy po ślubie.

Pierwsze miesiące życia Vincenta para spędziła w cieniu skandalu, wzajemnych oskarżeń, a także spekulacji na temat tajemniczej Izabeli, z którą związany jest obecnie Antoni Królikowski. Teraz aktor zdecydował się udzielić szczerego i w rozmowie z magazynem "Party" odniósł się do walki o syna, a także relacji z byłą partnerką. Antoni Królikowski wyznał, że decyzja o ślubie z Joanną Opozdą była pochopna. Zdradził też, dlaczego ich małżeństwo tak szybko się rozpadło. Okazuje się, że momentem przełomowym w ich związku była decyzja aktora o wzięciu udziału w programie "Przez Atlantyk", gdy jego żona była już w ciąży.

- Gdy wróciłem z planu „Przez Atlantyk”. Pojawiły się problemy, z których nie udało się wyjść. Wszystko się skumulowało, a szczytowym momentem była podróż do Buska-Zdroju z mamą Asi i awantura z jej ojcem - przyznaje Antoni Królikowski w rozmowie z magazynem "Party".

Przypominamy, że ojciec Joanny Opozdy strzelał do jej mamy i Antoniego Królikowskiego na początku stycznia br.

East NewsTRICOLORS/East News

Zobacz także: TYLKO U NAS! Antoni Królikowski opowiedział o związku z Izabelą! "Jest moim aniołem"

Antoni Królikowski w wywiadzie dla magazynu "Party" podkreślił, że zarówno on, jak i Joanna Opozda chcieli ratować swoje małżeństwo. Para udała się nawet na terapię, jednak ta nie pomogła im zmienić zdania o rozstaniu.

Gwiazdor przeżywał wtedy bardzo trudny czas, a paparazzi śledzili niemal każdy jego krok. To wtedy relacja z Izabelą zaczęła przeradzać się w coś więcej niż przyjaźń.

- Byłem zdruzgotany, a media śledziły każdy mój ruch, dopowiadając do tego obszerne historie. Milczałem, więc one tylko narastały. Przeprowadziłem się do tańszego mieszkania, nadal w okolicy, aby być blisko

małego. Paparazzi miesiącami przesiadywali pod moim balkonem, czułem się jak w „Truman Show”. Gdy zauważyli, że przyjaźń z Izą zaczęła przeradzać się w coś więcej, nie odstępowali nas już na krok.