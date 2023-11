"Twój Vincent" nominowany do Oscara! Polsko-brytyjska produkcja znalazła się w prestiżowym gronie nominowanych do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Nominacje do Oscarów 2018 zostały ogłoszone we wtorek w Los Angeles.

Czy "Twój Vincent" ma szanse na Oscara?

Nominowany do Oscara film "Twój Vincent" został wyreżyserowany przez Dorotę Kobielę i Hugh Welchmana. To pierwszy film w historii kina, który został w pełni stworzony techniką malarską. Najpierw nakręcono zdjęcia z udziałem aktorów, a następnie wyświetlano pojedyncze kadry, które malowało grono artystów. Do jego stworzenia wykorzystano 65 tysięcy obrazów namalowanych przez 125 malarzy z różnych krajów. "Twój Vincent" opowiada historię życia słynnego malarza Vincenta van Gogha.

"Twój Vincent" będzie konkurował z takimi produkcjami jak: : "Coco", "Fernando", "Dzieciak rządzi" i "The Breadwinner". 90. gala rozdania Oscarów odbędzie się 5 marca w Los Angeles.

