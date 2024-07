Afera z "Gwoździem programu" z Pytania na śniadanie" ma dalszy ciąg. Po nieudanej sztuczce magicznej pana Ząbka, w której Marzena Rogalska została zraniona w rękę powstały wątpliwości, czy cała sytuacja w "Pytaniu na śniadanie" nie została ukartowana. Wszystko dlatego, że sam pan Ząbek zaczął sugerować taką możliwość w tabloidach. Dziś "Pytanie na śniadanie" wydało oświadczenie, w którym wzywa magika do publicznych przeprosin! A oto treść komunikatu z "Pytania na śniadanie".

TVP żąda przeprosin od Pana Ząbka

TVP domaga się od Marcina Połoniewicza, iluzjonisty znanego jako Pan Ząbek, przeprosin oraz zaprzestania wszelkich wypowiedzi na temat incydentu, który wydarzył się 2 lipca na antenie TVP2. Podczas programu „Pytanie na Śniadanie” w wyniku nieudanej sztuczki doszło do zranienia prowadzącej Marzeny Rogalskiej.

Telewizja Polska wystosowała do Pana Marcina Połoniewicza pismo z żądaniem przeprosin „za nieprofesjonalne zachowanie, (…) które naraziło na szwank wizerunek Telewizji Polskiej S.A. oraz redaktor Marzeny Rogalskiej, a także naraziło panią Rogalską na cierpienie fizyczne i psychiczne”, a także za późniejsze wypowiedzi Pana Połoniewicza, „sugerujące, że wypadek polegający na uszkodzeniu ręki pani redaktor Rogalskiej nie miał miejsca”. Ponadto Telewizja Polska domaga się, by iluzjonista zaprzestał udzielania jakichkolwiek wypowiedzi na temat powyższego zdarzenia.

W piśmie wysłanym do „Pana Ząbka” TVP żąda, by przeprosiny zostały zamieszczone w wybranych tytułach prasowych oraz w Internecie, na wskazanych przez TVP portalach, w terminie 7 dni od jego otrzymania. TVP informuje też o możliwości wstąpienia na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym w przypadku, gdyby Marcin Połoniewicz nie zastosował się do powyższych żądań.

Centrum Informacji TVP