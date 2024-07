Ogromna wpadka serwisu Panorama w TVP 2. Na Facebooku programu jakiś czas temu pojawiła się niezweryfikowana informacja o śmierci legendarnej Tiny Turner! Przyczyną śmierci miał być atak serca. Fanów gwiazdy uspokajamy - Tina Turner żyje i ma się dobrze. Post szybko zniknął z Facebooka. Pojawia się jednak pytanie - dlaczego taka informacja pojawiła się w sieci?

Tina Turner żyje - wpadka "Panoramy"!

W sieci łatwo natrafić na sensacyjne linki dotyczące m.in. śmierci znanych osób. Wystarczy tylko przypomnieć nieprawdziwe newsy na temat Macieja Musiała czy Kuby Wojewódzkiego, którzy mieli ponoć zginąć w wypadku samochodowym.

Na tak sensacyjne newsy trzeba bardzo uważać. Pojawiają się one w sieci, po to, aby zachęcić do kliknięcia w link i w ten sposób zainfekować komputer, bądź tablet. Taki wirus ma m.in. dostęp do naszego konta na Facebook. Ponadto - żeby zobaczyć tego "konkretnego" newsa, trzeba wysłać sms-a pod tajemniczy numer - wtedy oszuści zarabiają na naiwności internautów. Informacja o rzekomej śmierci Tiny Turner pojawiła się na jednej z takich stron. Dlaczego nikt z "Panoramy" w TVP jej nie zweryfikował? Tego nie wiemy.

Taki news pojawił się na Facebooku Panoramy TVP - screen z se.pl.

Tina Turner żyje!