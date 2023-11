To już dziś! Zespół Tulia wystąpi podczas pierwszego półfinału konkursu Eurowizji 2019. Polski zespół zaprezentuje w Tel Awiwie w Izraelu piosenkę "Fire Of Love (Pali Się)", która od kilku tygodni bije rekordy popularności na YouTubie. Dziewczyny wystąpią jako czwarte i powalczą o awans do wielkiego finału, który odbędzie się w sobotę, 18 maja. Czy nam się uda? Tego dowiemy się dopiero we wtorek, ale według notowań bukmacherów nie mamy dużych szans na wygraną. Fani Eurowizji uważają jednak, że nie można przekreślać Tulii, bowiem dziewczyny mają oryginalną piosenkę i na pewno będą wyróżniać się na tle pozostałych finalistów, którzy mają podobne piosenki. A co o naszych szansach na awans i wygraną na Eurowizji mówi Gromee, który reprezentował nasz kraj w ubiegłym roku? Zobacz nasz wywiad z muzykiem!

Reklama

Zobacz także: Beata Kozidrak na Eurowizji za rok? Polski reprezentant namawia gwiazdę do udziału w konkursie

Gromee ocenia szanse Tulii na Eurowizji 2019

East News

Najlepszy sportowy asortyment w najniższych cenach? To możliwe! Sprawdź na New Balance kody promocyjne.