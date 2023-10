Zostaliście w domu i boicie się, że takie siedzenie może odbić się na Waszej sylwetce? My też, dlatego poprosiliśmy popularną trenerkę Gosię Gałkowską o zestaw ćwiczeń, które pozwolą nam nie tylko przetrwać ten ciężki czas, ale też wyjść z niego... ze świetną figurą! Co Wy na to, przyjmujecie wyzwanie? Sprawdziliśmy, ćwiczenia nie są trudne, nie zajmują dużo czasu, a efekty? No cóż, wyniki Gosi mówią same za siebie. Zaufały jej np. gwiazdy Top - Model Karolina Pisarek, czy Karolina Gilon.

Zatem zaczynamy. Przez kolejnych pięć dni pokażemy Wam zestawy ćwiczeń na różne partie ciała. Korzystajcie z #partywdomu!