Widzowie programu „Chłopaki do wzięcia” usłyszeli wiadomość, która zostaje w głowie na długo. Produkcja poinformowała o śmierci Roberta „Many” Głozaka, znanego w serialu jako „Poeta”. Miał 49 lat. Komunikat wybrzmiał pod koniec 479. odcinka, wyemitowanego w niedzielę 17 maja na antenie Polsat Play. Przyczyny śmierci nie podano.

Nie żyje Robert Głozak z „Chłopaków do wzięcia”. Produkcja potwierdziła smutne wieści

Informacja o odejściu Many pojawiła się dopiero na zakończenie odcinka, bez zapowiedzi i bez dodatkowych wyjaśnień. Właśnie ten moment nadał finałowi zupełnie inny ciężar: zamiast typowej dla serii mieszanki codzienności i emocji, został widzkom i widzom smutek oraz poczucie, że pewien rozdział naprawdę się zamknął.

Produkcja pożegnała Roberta Głozaka jako uczestnika, który zapisał się w pamięci swoją wyrazistością. Widzowie zobaczyli smutną wiadomość, ale twórcy programu nie przekazali szczegółów dotyczących śmierci bohatera „Chłopaków do wzięcia”.

Z głębokim żalem żegnamy Roberta Mana - Poetę, uczestnika serialu „Chłopaki do wzięcia” poinformowała produkcja programu Polsatu.

Nie żyje Robert Głozak z „Chłopaków do wzięcia”. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Knychówku

Wiadomo też, kiedy rodzina i bliscy pożegnali Roberta „Manę” Głozaka. Pogrzeb odbył się 18 kwietnia w kościele Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Knychówku. Ta informacja porządkuje chronologię wydarzeń: telewizyjny komunikat pojawił się dopiero później, w majowej emisji.

Robert Głozak pojawił się w „Chłopakach do wzięcia” na przełomie 2024 i 2025 roku i szybko dostał łatkę postaci, której nie da się pomylić z nikim innym. Najmocniej kojarzył się z pisaniem i recytowaniem wierszy. Uczestnik marzył o miłości. Mówił też, że czasem robi złe wrażenie na kobietach, bo bywa nieogolony, a do tego lubi rzucić żart, który nie zawsze trafia. Ta mieszanka bezpośredniości i wrażliwości sprawiła, że widzowie zapamiętali go jako kogoś, kto nie udaje kogoś innego na potrzeby kamery.

