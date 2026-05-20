Julita z "Love is Blind: Polska" zabrała głos po premierze najnowszego, finałowego odcinka show. Uczestniczka hitu Netflixa zwróciła się do internautów i podsumowała swoją decyzję, jaką podjęła ws. ślubu z Jackiem. Jej komentarz mówi wszystko.

Julita i Jacek bez ślubu w finale "Love is Blind: Polska"

Finał "Love is Blind: Polska" (odcinek udostępniony na Netflixie 20 maja 2026) miał zamknąć historię, która od początku była bardziej o emocjach niż o bajkowym zakończeniu. Julita i Jacek doszli do momentu, w którym wszystko sprowadza się do jednego słowa, ale atmosfera nie przypominała ślubnej beztroski. Gdy przyszło do finału, Julita powiedziała „nie” na ślubie. Julita z "Love is Blind: Polska" rzuciła Jacka w dniu ślubu, a po uroczystości tłumaczyła się ze swojej decycji. Wtedy też Jacek głosno przyznał, że nie chciał ślubu z Julitą.

Głos syna Julity wybrzmiał mocniej, niż ktokolwiek się spodziewał

Finał nie był tylko o dwojgu narzeczonych. Mocno wybrzmiała obecność dorosłego syna Julity, który wprost mówił, że nie chce kolejnego ślubu mamy, choć jednocześnie podkreślał, że jej szczęście jest kluczowe. W dniu ceremonii towarzyszył jej i wspierał, gdy emocje zaczęły przytłaczać.

Po wszystkim Julita przyznała, że trudne jest dla niej to, iż syn musi to oglądać.

Julita z "Love is Blind: Polska" zabrała głos po finale

Kiedy już finałowy odcinek "Love is Blind: Polska" trafił na platformę Netflixa Julita przerwała milczenie. Podczas relacji na InstaStories udostępniła zwiastun ostatniego odcinka ze ślubami i napisała wprost:

Minął rok, a te emocje nadal potrafią wrócić w sekundę. Jakby to było wczoraj. To była jedyna słuszna decyzja napisała w sieci.

Po chwili zwróciła się do fanów show i podziękowała im za wsparcie.

Kochani obiecuję, że odpiszę na wasze komentarze, ale dajcie mi chwilkę. Chyba nadal nie ogarniam tego co się dzieje, a poza internetem mam jeszcze swoje życie. Przepraszam. Nawet nie wiecie, jak mocno doceniam, że tu jesteście i mnie wspieracie. Czuję ogromną wdzięczność. Ściskam mocno napisała w relacji.

