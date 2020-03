Trendy wiosna 2020. Spódnica Kingi Rusin z "Dzień Dobry TVN" to hit! Każda z nas powinna ją mieć

Kinga Rusin w "Dzień Dobry TVN" za każdym razem zaskakuje nas swoimi stylizacjami. Polska dziennikarka w ostatnim czasie zakochała się w zwierzęcych wzorach - np. w swoje urodziny założyła piękną białą sukienkę w panterkę. Tym razem do studia "Dzień Dobry TVN" postanowiła założyć piękną panterkową spódnicę z falbanami o długości midi. Do spódnicy dobrała beżowy "babciny" sweterek z guzikami oraz pasek w tym samym kolorze. Całość stylizacji została uzupełniona jasnymi brązowymi szpilkami.

Kinga Rusin to jedna z najlepiej ubierających się Polek. Świetnie czuje się w romantycznych klimatach boho, które podkreślają jej delikatną urodę. Jak wam się podoba jej kolejny panterkowy look? My jesteśmy zdecydowanie na tak, a wy?

Kinga Rusin postawiła na falbaniastą spódnicę o długości midi w panterkę oraz rozpinany beżowy sweterek, do którego dodała cienki pasek w tym samym kolorze.

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zakochała się w ostatnim czasie w panterce. I to z wzajemnością! Wszystkim wydawało się, że panterka już dawno ma za sobą dobre czasy - okazuje się jednak, że teraz przeżywa renesans. Jeśli lubicie panterkę i chcecie przemycić ją w swoich stylizacjach, pomyślcie właśnie o falbaniastej spódnicy w ten wzór. Falbany to hit wiosny 2020. W połączeniu z panterką to obowiązkowa pozycja w szafie każdej kobiety!