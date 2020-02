Trendy wiosna 2020: projektanci przekonują, że to najmodniejsze spodnie!

Jakie spodnie będziemy nosić wiosną 2020? Tak naprawdę projektanci przedstawili już nam kilka fasonów, które powrócą do łask - będą to m.in.: delikatnie rozszerzane dzwony, jeansy patchworkowe lub z zakładkami oraz skinny jeans - ale z rozszerzanymi na dole nogawkami. To tego zacnego grona warto dołączyć jeszcze jeden fason - a są to... bermudy! Dlaczego właśnie one?

Bermudy - z czym je nosić?

Bermudy, czyli spodnie do kolan, to jeden z najmocniejszych trendów lansowanych przez projektantów na wybiegach. Bermudy w eleganckim stylu pojawiły się na wybiegach u takich domów mody jak: Max Mara czy Alberta Ferretti. Teraz eleganckie bermudy, czy też te jeansowe, spokojnie możecie znaleźć w sieciówkach.

Bermudy to spodnie, które nie zawsze jest łatwo zestawić z resztą stylizacji. Z czym w takim razie je nosić?Opcji jest kilka. Możesz je nosić z białą koszulą lub z oversize'owym swetrem. Do bermudów pasować będzie również marynarka w rozmiarze XXL. Eleganckie bermudy zestaw z mokasynami.

Alberta Ferretti dołącza do grona fanów bermudów - zwłaszcza w klimacie safari.

EastNews

Max Mara również przekonuje, że bermudy będą pasować każdej kobiecie!

Jeansowe bermudy pojawiły się już w sieciówkach. Te poniżej znajdziecie w Zarze za 139 złotych.

Dłuśze bermudy z przeszyciami to kolejna propozycja Zary (199 złotych). Idealnie będą komponować się z marynarką o oversize'owym kroju.