Trendy wiosna 2020. 5 propozycji z Zary w najmodniejszy wzór wiosny - czyli grochy!

Projektanci zaczęli mocno lansować trendy na wiosna 2020. Oprócz toreb w rozmiarze XXL oraz kolorowych ubrań ze skóry, bardzo mocno wyróżniającym się trendem, są grochy! Wśród największych zwolenników tego wzoru jest Michael Kors, który na wybiegu zaprezentował kilka prawdziwych perełek na sezon wiosna 2020. Wśród nich znalazła się czerwona sukienka w białe grochy, która skradła nasze serce. Na jakie ubrania, buty czy inne akcesoria

Oto 5 propozycji z Zary w grochy, które będziesz nosić w sezonie wiosna 2020

1. Zestaw - bakłażanowa spódnica mini i bluzka w kropki. Zestaw kosztuje razem 120 złotych (59 zł za każdą część oddzielnie).

2. Czarna sukienka w białe kropki o długości maxi. Sukienka została przeceniona i kosztuje obecnie 89 złotych.

3. Romantyczna i niezwykle seksowna czarna sukienka w białe kropki. Nasza tiulowa propozycja z Zary została również przeceniona ze 139 na 79 złotych. Spieszcie się, jest jeszcze w sprzedaży!

4. Nasz typ numer cztery to szalone szpilki z odkrytą piętą. Szalony żółty kolor i białe kropki to propozycja dla podchodzących do mody z przymrużeniem oka. Szpilki kosztują 99 złotych (przecenione ze 139 złotych).

Mat. pras. Zara

5. Półprzezroczysta biała bluzka w czarne kropki to nasz typ numer pięć. Jest dostępna na wyprzedaży w cenie 39,99 zł.