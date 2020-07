Małgorzata Rozenek-Majdan kilka dni temu skradła nasze serce miejską stylizacją z białą marynarką w roli głównej, potem udowodniła że jej domowe i bardzo wygodne stylizacje z uroczymi futrzanymi klapkami wcale nie są gorsze. Teraz przyszedł czas na kolejny bardzo udany look, znów casualowy. Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na biel. Swój ulubiony biały t-shirt z misiem od Ralpha Laurena zestawiła z białymi szortami i z jednymi z najbardziej odjechanych sneakersów, jakie widzieliśmy w ostatnim czasie. Co to za model? I skąd wziął się ich fenomen?

Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się na model sneakersów od Balenciagi. To nowy model Track 2, którego cena przekracza nieco ponad 3000 złotych. Buty wyglądają mocno futurystycznie, choć swoją stylistyką nawiązują do sneakersów z lat dziewięćdziesiątych. Co ciekawe, w tym samym modelu zakochała się również Agnieszka Woźniak-Starak.

Tak prezentują się w całej okazałości sneakersy od Balenciagi. Model Track 2 może być największym hitem lata i już niebawem zaczynającej się jesieni.

Na który z modeli się skusisz?