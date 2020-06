Agnieszka Woźniak-Starak prowadzi swój autorski program „Life Balance” w stacji newonce.radio już od marca tego roku, dlatego też w każdą środę jest regularnie widywana pod siedzibą radia w centrum Warszawy, niedaleko kultowej "Palmy". Tym razem Agnieszka również została przyłapana przez paparazzi! Dziennikarka postawiła na połączenie czarnego topu z czarnymi materiałowymi dzwonami oraz jeansową oversize'ową kurtką. Całość uzupełniła okularami pilotkami, białą torbą na ramię w rozmiarze XXL oraz sneakersami od Stelli McCartney (ok. 1800 złotych). Najbardziej kontrowersyjne w jej looku okazały się spodnie. Dlaczego?

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na czarne materiałowe dzwony. Ten fason spodni został wyparty już kilkanaście lat temu przez wszechobecne rurki, które opanowały cały świat. Ale dziś, między innymi dzięki Agnieszce mogą wrócić na ulice.

Dzwony niestety nie będą pasowały każdej sylwetce. Agnieszka jest jednak wysoka (178 cm) i bardzo szczupła, dlatego też bez problemu może pozwolić sobie właśnie na oversize'owe dzwony. Wygląda w nich świetnie, ponieważ w jej przypadku nie zaburzają one proporcji ciała.

Całość uzupełniła swoją ulubioną jasną torebką, oczywiście w rozmiarze XXL.

Agnieszka stawia w ostatnim czasie na totalny luz. Zamiast butów na obcasie, wybiera sneakersy. Tym razem wybór padł na jej ulubiony model od Stelli McCartney. Co ciekawe, model ten powstał w całości z materiałów z recyclingu, jego cena to ok. 1800 złotych. Sporo? Owszem, ale z pewnością wygodnie i stylowo.