W Warszawie doszło do tragicznego wypadku autobusu na trasie S8. Autobus z podróżującymi spadł z wiaduktu na Wisłostradę. Na miejscu od kilku godzin pracują policja, straż i pogotowie. Jak podaje Polsat News, był to praktycznie nowy autobus, linii 186. Podróżowało nim ok. 40 osób. Jest jedna ofiara śmiertelna.

Kierowca autobusu po wypadku był przytomny i w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Przyczyny tragedii są wyjaśniane. W rozmowie z TVN 24 kierowca taksówki podróżujący pasem obok opisał moment wypadku. Co widział?

Autobus spadł z mostu na Wisłostradę. Jaka była przyczyna wypadku? Zeznanie świadka

To jedna z największych tragedii komunikacyjnych w Warszawie. W wypadku na trasie S8 zginęła jedna osoba. 23 innych pasażerów zostało rannych. TVN 24 dotarł do kierowcy taksówki, który był na miejscu zdarzenia w chwili tragedii. Mężczyzna widział moment, w którym doszło do wypadku:

Byłem 10 metrów za autobusem na bocznym pasie, wiec widziałam jak kierowca gwałtownie skręcił w lewo i miał głowę w górę. (...) Moim zdaniem kierowca się zagapił, zajął czymś innym i w ostatniej chwili się zorientował. Moim zdaniem było to zagapienie - mówił w rozmowie z TVN 24 Robert Sobolewski, kierowca taksówki i świadek zdarzenia.

Nie są to jednak potwierdzone informacje. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. z kolei poinformował, że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zasłabnięcie kierowcy. Oficjalne informacje w sprawie przyczyny tragedii mają zostać podane do wiadomości publicznej jeszcze dzisiaj.

Do dramatycznego wypadku doszło dziś po godz. 12:30. Autobus spadł z wiaduktu mostu Grota-Roweckiego w Warszawie.

Autobus spadł z trasy S8 na Wisłostradę. W wypadku zginęła jedna osoba, a 23 osoby zostały ranne.